GROSSETO – Serie di interventi sulla condotta dell’acqua da parte dei tecnici di Adf.

Martedì 9 settembre prevista a Grosseto la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico in via Roma relativo alla nuova condotta recentemente sostituita grazie all’intervento di bonifica. I lavori potrebbero determinare dalle 8 alle 16.30 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Roma, via Trento, via Don Giovanni Minzoni e zone limitrofe. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 17:00 salvo imprevisti.

Per la giornata di mercoledì 10 settembre AdF mette in campo un piano di otto interventi in altrettanti punti della condotta dorsale del Fiora situati in località Casa Mancini nel comune di Santa Fiora, in località Scalabrelli nel comune di Semproniano, in località Fonte al Cerro, Selva Piana e Pian di Menta nel comune di Manciano e in località Diaccialone e Lagaccioli nel Comune di Capalbio.

Un totale di 39 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

“Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta – precisa l’azienda -: grazie a un grande impegno logistico da parte di AdF, sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. Gli interventi avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle ore 18. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno”.

I comuni interessati – mercoledì 10 settembre

L’interruzione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di: Capalbio, Manciano in località Campigliola, Monte Argentario, Orbetello, Castiglione della Pescaia in località Tirli e Pian D’Alma, Follonica in località Palazzi, Massa Marittima in località La Pesta e Cura Nuova, Scarlino nel capoluogo e Montalto di Castro.

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili. L’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso.

Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso.

Mercoledì 10 settembre AdF sarà al lavoro a Follonica anche per la creazione di un nuovo allaccio idrico in via dell’Albatro. I lavori potrebbero determinare dalle 8.30 alle 10.30 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Platani, via dei Tigli, via dell’Albatro, via delle Tamerici, via delle Magnolie, via dei Pini, via dei Pioppi nel tratto tra via dei Pini e via dell’Albatro, via degli Olivi. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 11:00 salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: disponibile cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.