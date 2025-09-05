GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 5 settembre 2025

Ariete sarà lucido e pungente: una battuta ben piazzata dirà più di tante parole.

Toro cercherà chiarezza in amore: non rimandare un confronto.

Gemelli avrà fascino e simpatia: nuove conoscenze in arrivo.

Cancro vorrà chiudere con qualcosa che non funziona più.

Leone avrà bisogno di concretezza: basta parole, servono fatti.

Vergine sarà analitica: ottimo giorno per conti, scadenze e bilanci.

Bilancia si sentirà ispirata: un gesto gentile sarà molto apprezzato.

Scorpione, segno del giorno, sarà intuitivo, magnetico e profondo: vedrai oltre le apparenze.

Consiglio escursione: esplora le Vie Cave etrusche nei pressi di Sovana, luoghi di mistero e forza che parlano la tua stessa lingua.

Sagittario avrà bisogno di libertà: meglio restare fuori dai giudizi.

Capricorno sarà metodico e un po’ più flessibile del solito.

Acquario sentirà stanchezza mentale: pausa necessaria.

Pesci avranno un’intuizione da non sottovalutare.