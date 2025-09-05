GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 5 settembre 2025
Ariete sarà lucido e pungente: una battuta ben piazzata dirà più di tante parole.
Toro cercherà chiarezza in amore: non rimandare un confronto.
Gemelli avrà fascino e simpatia: nuove conoscenze in arrivo.
Cancro vorrà chiudere con qualcosa che non funziona più.
Leone avrà bisogno di concretezza: basta parole, servono fatti.
Vergine sarà analitica: ottimo giorno per conti, scadenze e bilanci.
Bilancia si sentirà ispirata: un gesto gentile sarà molto apprezzato.
Scorpione, segno del giorno, sarà intuitivo, magnetico e profondo: vedrai oltre le apparenze.
Consiglio escursione: esplora le Vie Cave etrusche nei pressi di Sovana, luoghi di mistero e forza che parlano la tua stessa lingua.
Sagittario avrà bisogno di libertà: meglio restare fuori dai giudizi.
Capricorno sarà metodico e un po’ più flessibile del solito.
Acquario sentirà stanchezza mentale: pausa necessaria.
Pesci avranno un’intuizione da non sottovalutare.