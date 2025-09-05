GROSSETO — C’è tempo sino a lunedì per partecipare al sondaggio che anche quest’anno è stato proposto da Confesercenti Grosseto che così può tastare il polso della situazione economica e turistica della Maremma.

Per il terzo anno l’associazione di categoria valuterà non solo la soddisfazione per questa stagione che sta finendo, ma anche nuove strategie che siano aderenti alle esigenze degli operatori.

Nonostante la stagione estiva in corso, si è attivato un vivace dibattito tra operatori turistici della provincia, dibattito che ha messo in luce le molte sfide e opportunità che il territorio maremmano deve affrontare per costruire un futuro competitivo nel panorama turistico nazionale e internazionale.

«È tempio di superare gli individualismi e lavorare uniti per raggiungere obiettivi condivisi, facendo massa critica e fronte comune» afferma Confesercenti Grosseto.

È stata evidenziata una crescente consapevolezza della necessità di: superare le logiche frammentarie dell’offerta turistica; adottare una programmazione collettiva e orientata a medio-lungo termine; individuare un target turistico coerente con le potenzialità locali, evitando la competizione con modelli non replicabili (come quello romagnolo), e puntando su segmenti di qualità; migliorare le infrastrutture e i servizi, per rendere la destinazione più accessibile e confortevole; attivare un dialogo costruttivo con le istituzioni, locali e regionali, per favorire investimenti concreti.

«Invitiamo tutte le imprese del territorio ad impiegare i tre minuti necessari per lasciare la propria testimonianza compilando il sondaggio online proposto dall’associazione di categoria»

Di seguito il link per compilare il sondaggio online: www.sondaggio-online.com/s/maremma-e-turismo-2025