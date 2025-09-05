GROSSETO – “Assumo l’incarico di Commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Grosseto con senso di responsabilità e ringrazio la presidente Giorgia Meloni per la fiducia”.

Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

“In Toscana – prosegue Rotelli – siamo di fronte a un momento cruciale: si apre un’occasione storica per cambiare rotta. È tempo di costruire un’alternativa credibile, radicata, capace di dare risposte concrete a famiglie, imprese e giovani. Avvieremo da subito un lavoro di squadra con i dirigenti locali per portare avanti una visione di sviluppo fondata su identità, competenza e visione”.

“Un sincero in bocca al lupo a tutti i candidati di Fratelli d’Italia, a partire da Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza, Luca Minucci, Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa e Guendalina Amati: la sfida che ci attende non è solo elettorale, ma culturale e politica. E noi siamo pronti ad affrontarla con determinazione e serietà”, conclude il presidente.