GROSSETO – È tutto pronto per la finalissima di Dilettando con Avis che sabato 6 settembre, a partire dalle 21, vedrà protagonista il Moderno, grazie al Comune di Grosseto e al contributo di Fondazione Cr Firenze.

Sul palco prestigioso della teatro grossetano saliranno diciotto esibizioni, tre provenienti dalla semifinale, una che ha vinto il contest de Il Giunco e quattordici che si sono classificate al primo o al secondo posto nelle sette tappe della edizione 2025 della trasmissione tv più brillante e allegra dell’estate, condotta da Carlo Sestini. Tra i sette riconoscimenti consegnati, oltre al prestigioso Premio Natalino Galgani che spetta al vincitore assoluto, per la prima volta ne sarà assegnato uno direttamente dal pubblico presente in sala. Ricordiamo che l’ingresso al teatro è libero e gratuito. Ma vediamo di conoscere meglio ogni esibizione e tutti i protagonisti di questa incredibile kermesse che avrà come ospite d’onore la corista dei Pink Floyd, Durga McBroom, accompagnata da Paolo Mari alla chitarra.

I concorrenti

Gioia Stronchi – È una cantante di Porto Ercole di sedici anni che studia presso l’Altavox Academy di Porto Santo Stefano, con la maestra Chiara Vannini. Per la finale ha scelto la splendida “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina. È arrivata al secondo posto della puntata di Borgo Carige.

Federico Cignelli – Anche lui è un cantante dell’Argentario, esattamente di Porto Santo Stefano. Già finalista della passata edizione si presenta con l’immortale “Margherita” di Riccardo Cocciante. Da autodidatta ha vinto la puntata di Borgo Carige con il premio Franco Romani.

Fiamma Biagioni – Si è classificata al secondo posto della puntata di Follonica, dove abita. Qui canta fin dall’età di sette anni presso l’associazione Culturale la Balena diretta da Michela Rofi. Per la finale ha scelto di esibirsi con “La cura per me”, brano portato a Sanremo da Giorgia.

Leonardo Pinzuti – Ha vinto la puntata di Follonica, ottenendo il premio Mario Buoncristiani cantando una “Finestra tra le stelle”. Questo undicenne studia presso la scuola Vocal Sound di Follonica diretta da Marlen Laddaga. Spigliato e spontaneo con un outfit degno del miglior Amadeus.

Nicola Carobene – Docente del Polo Tecnologico, partenopeo di nascita, questo cantante si è classificato al secondo posto a Magliano in Toscana dove interpretò “Napul’è” di Pino Daniele. Per al finalissima ha scelto un medley ispirato ad Halleluja e Imagine.

Carlotta Picchi – Con le sue evoluzioni di flag pole, una disciplina dinamica e spettacolare che unisce agilità e grinta, ha conquistato la puntata di Magliano in Toscana. Ripeterà la medesima performance sotto le indicazioni del suo maestro Riccardo Fuligni, titolare della palestra Beta Flag.

Arianna e Brando – Arianna Gennari e Brando Mariani sono una coppia di danza che ha ottenuto il terzo posto nella semifinale di Sorano, proponendo un passo a due con la musica di Roberto Murolo e le coreografie di Arturo Cannistrà. Entrambi studiano con Patrizia Porti presso Costa D’Argento Danza.

G&G – Giada Balestri e Giorgia Iorio, di dieci anni ciascuna, si sono classificate al secondo posto al Campeggio Principina, proponendo un duo canto e piano, con un brano di Lady Gaga “Always remember this way” e frequentano la scuola Cmm, una con la maestra di canto Irene Olivelli e l’altra con il pianista Giulio Ramacciotti.

Gymlab – Hanno vinto la puntata di Principina a Mare, aggiudicandosi il premio Alessandra Paciarotti, durante la quale presentarono una performance in cui la Flag Pole, si è unita alla Ginnastica artistica e al Calithenics. Romeo, Linda, Lavinia, Benedetta e Maristella, frequentano l’Artistica Grosseto con il maestro Giacomo Neri.

Leo e Gine – È un duo chitarra voce composto da Leonardo Macii 13 anni e Ginevra Ferro 14, e propone un classico senza tempo come “Generale” di De Gregori. Lui frequenta la scuola comunale di Musica di Follonica e il suo maestro è Raffaele Boni lei canta per diletto. Secondo posto a Massa Marittima.

Le Magicabula – Sono un gruppo di ballerine di Grosseto che frequentano la scuola di Barbara Botarelli con le coreografie di Mimmo Saracino. Presentano un balletto di modern dal titolo “I sogni son desideri” con Niki, Noemi, Agata, Giulia, Emma, Martina, Mariasole, Viola, Emma, Lisa, Alice, Aurora, Rachele, Sveva, Chiara, Giorgia, Benedetta, Greta, Giulia, Camilla, Margherita, Emma, Mia e Sara. Hanno vinto la puntata di Massa Marittima aggiudicandosi il premio Mariella Gennai.

Xforce – È una crew di breaker composta da Dedo, Yak e Tara, nata presso la scuola Breakdown Dance Project, interna a Odissea 2001, grazie a Bboy Xedo. La loro è pura improvvisazione e creatività a tal punto da vincere la semifinale di Sorano, dopo il terzo posto a Massa Marittima.

I minerali – Nascono come band della scuola Cmm, ma per Dilettando si sono presentati in trio con Andrea Intellisano, Yuri Meacci e Giulio Venturi, allievi di Irene Olivelli e Giulio Ramacciotti. Giulio non sarà presente alla finalissima, ma ha suonato la base sulla quale canteranno un mix dei brani “Someone to love” ed “Estate”. Secondo posto a Castel del Piano.

Andrea Barbieri – Ha solo dieci anni questa ginnasta della palestra Beta Flag che si cimenta in una esibizione di pole dance, la cui coreografia di forza ed eleganza, creata interamente da lei, le ha permesso di vincere a Castel del Piano il premio intitolato ad Andrea Savelli.

Lorenzo Russo – È un cantante che ha deciso di emulare Elvis Presley, dopo aver visto il film che ne racconta la storia. Ha 13 anni e vive a Follonica. Studia presso l’Associazione La Balena con Alice Naso. Si presenta con “Unchained Melody”, brano con il quale è arrivato al secondo posto in semifinale a Sorano.

Caterina Guazzi – Ventunenne grossetana, Caterina ama cantare da sempre, dentro una famiglia in cui le note sono il pane quotidiano. Studia insieme a Roberto Mannucci dal quale ha appreso le tecniche del bel canto. Ha vinto la puntata di Arlena di Castro con “Io come farò” di Ornella Vanoni.

Luciano Ciccolini – Di professione fa il “frittarolo” ma coltiva la passione del rock che ha realizzato con i Mantra e adesso prosegue con gli Alabama Rock Age. Si è classificato al secondo posto ad Arlena di Castro con “Watch over you” degli Alter Bridge.

Ania e Alice – Ania Nannini e Alice Grasselli costituiscono un duo di canto e danza. Entrambe frequentano la scuola di Barbara Botarelli. Ania canterà il brano di Alicia Kyse “If i ain’t got you” ballato da Alice sulle coreografie di Mimmo Saracino. Il duo ha vinto il contest de Il Giunco.

L’emozione è tanta, vinca il migliore, anche se tutti i 47 concorrenti hanno già una ragione per essere soddisfatti e rallegrarsi; vivere una serata unica e da protagonisti.