ROCCASTRADA – Nuovo appuntamento con il circuito Corri nella Maremma Uisp, che scenderà in campo domani pomeriggio a Roccastrada con la Marcia Verde, giunta alla 52esima edizione (foto d’archivio Malarby). La manifestazione podistica roccastradina è la seconda più longeva della provincia dietro solo alla Sovana-Sorano e verrà organizzata dalla locale Pro-Loco Comitato festeggiamenti con la collaborazione tecnica del Marathon Bike di Grosseto e patrocinata dalla Provincia di Grosseto. Partenza delle categorie giovanili a partire dalle 15.30, mentre la partenza della corsa agonistica è prevista alle 17.30. L’anno scorso mise il suo sigillo Vincenzo Lembo, sul podio con Marika di Benedetto che si impose tra le donne.