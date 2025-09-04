GROSSETO – «Ci si lamenta che il centro commerciale Papa Giovanni non sia sicuro, spesso le forze dell’ordine fanno dei controlli, ma vista la situazione di degrado non può essere altrimenti» una lettrice descrive la situazione a Gorarella. «Il soffitto è sconnesso in più punti e tra le assi mancante vivono i piccioni».

«Gli escrementi di piccione sono anti-igienici e maleodoranti. Mia madre va a fare la spesa, ma non si ferma mai più del necessario. A me piacerebbe portare i figli a volte ma preferisco andare altrove».

«Ho scritto al Comune ma mi hanno risposto che è privato e non possono fare nulla. Ne ho parlato con i commercianti (magari possono far pressioni sulla società) ma dicono di non sapere cosa fare: io mi chiedo, una struttura potenzialmente bella, con spazi in cui si potrebbe sostare, prendere un caffè, perché è così abbandonata a se stessa? Perché non c’è interesse a tenerla bene? Ci fosse più “giro” ci sarebbe anche meno insicurezza e delinquenza che poi si riverbera su tutta la zona e il quartier e a farne le spese sono i cittadini».