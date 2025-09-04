GROSSETO – Nuovo appuntamento con TuttoSagre, la nostra guida speciale alle sagre in provincia di Grosseto e in tutta la Maremma. Uno strumento prezioso che tutti i nostri lettori potranno consultare in ogni momento e in ogni luogo per trovare la loro sagra preferita. Qui trovate tutti gli appuntamenti in una sezione dedicata al tutto sagre: LINK

Settembre Roccastradino stand gastronomici musica e spettacoli

Torna il 53esimo Settembre rocacstradino dal 29 agosto all’8 settembre. Undici giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà aperto a pranzo nei giorni 30 – 31 agosto e 5 – 6 e 7 settembre: serate a tema: baccalà, maialino, peposo, lumache. Domenica 7 il giorno del gran finale con il “Palio umoristico dei ciuchi” Tutte le informazioni qui

Sagra del cinghiale a Capalbio

Oltre alle consuete date centrali dal 10 al 14 settembre, l’organizzazione ha deciso di anticipare l’apertura al 5, 6 e 7 settembre, per un totale di otto giornate dedicate ai sapori autentici, alla cultura locale e all’atmosfera unica che Capalbio sa offrire. Protagonista assoluta, naturalmente, la cucina maremmana: dai classici come acquacotta, polenta al sugo di cinghiale, ammazzafegati, bistecche di cinghiale alla griglia e cinghiale alla cacciatora, fino alle cotiche con i fagioli, tutto sarà accompagnato da vini locali a km 0. Lo stand gastronomico aprirà ogni sera dalle ore 19, e anche a pranzo nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre. Tutte le informazioni qui

Sagra del porcino di Arcille dal 17 agosto al 7 settembre.

Sagra della granocchia di Paganico 30 agosto-7 settembre.

Sagra del porcino a Caldana 5-7 settembre.

Sagra del tortello di Poggioferro 5-7 settembre.

Stand enogastronomici al Palio dei ciuchi si Campagnatico con strozzapreti, lumache e tortelli e ci sarà l’orchestra per ballare sabato 13 e domenica 14 settembre (anche a pranzo).