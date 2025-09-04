GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 4 settembre 2025

Ariete avrà bisogno di più leggerezza: taglia un impegno e concediti un momento tuo.

Toro sarà protettivo verso chi ama: è tempo di esprimere affetto.

Gemelli vivrà una giornata brillante: novità e idee da condividere.

Cancro sarà più selettivo nei rapporti: fidati del tuo sesto senso.

Leone avrà voglia di spazi aperti: bene un giro fuori città.

Vergine sarà nel pieno delle sue capacità: obiettivi concreti a portata di mano.

Bilancia, segno del giorno, sarà centrata, elegante, lucida: perfetta per risolvere questioni delicate.

Consiglio escursione: goditi la vista dal Belvedere di Montemerano, un angolo di quiete e bellezza che rispecchia la tua armonia.

Scorpione sarà riflessivo: ma non chiuderti troppo in te stesso.

Sagittario sentirà il bisogno di evadere: anche un piccolo viaggio aiuta.

Capricorno sarà rigoroso: attenzione a non irrigidirti troppo.

Acquario avrà idee brillanti: rendile praticabili.

Pesci saranno dolci e silenziosi: dedica tempo a chi ne ha bisogno.