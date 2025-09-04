MONTE ARGENTARIO – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale relativamente alla stagione sportiva 2025 – 2026 da parte di enti, associazioni e società sportive che svolgano, nella struttura, attività sportiva senza fini di lucro.

Le palestre scolastiche che saranno date in concessione e per le quali è possibile fare domanda sono quelle della scuola media di Porto Ercole, della scuola media dell’Appetito a Porto Santo Stefano e della scuola primaria in piazzale Sant’Andrea a Porto Santo Stefano.

Nell’ avviso pubblicato è stabilito che le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche solo previo parere dei Dirigenti scolastici competenti. Le ore assegnate settimanalmente alle società, enti o associazioni saranno dodici. Inoltre, le palestre saranno concesse dietro pagamento di un canone tariffario stabilito dalla Giunta Comunale (costo attuale euro 4,50/ora).

La domanda, redatta mediante la compilazione del modulo, pubblicato con l’avviso sul sito del Comune, firmata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata perentoriamente entro e non oltre le ore 12:30 del 15 settembre 2025, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] o, in alternativa, a mano direttamente all’Urp del Comune in Piazza dei Rioni 8 (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore12.30, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17).

Info: Ufficio Sport 0564 811990-991.