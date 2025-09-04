GROSSETO – La raccolta dei funghi è una tradizione profondamente radicata sul territorio maremmano, ma i dati più recenti dimostrano quanto possa essere rischiosa se non accompagnata da adeguati controlli. Nel corso del 2024, negli ospedali della provincia di Grosseto si sono registrati undici casi di intossicazione da consumo di funghi spontanei. Un dato che richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di affidarsi agli esperti prima di portare in tavola i prodotti raccolti nei boschi.

Il servizio micologico a disposizione dei cittadini

L’Ispettorato Micologico della Asl Toscana sud est, attivo nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, offre consulenze gratuite per riconoscere la commestibilità dei funghi raccolti. Nel 2024 gli sportelli grossetani hanno effettuato 138 consulenze, a fronte di un totale di 506 in tutta l’area vasta. Il servizio, gestito dai tecnici della prevenzione con qualifica di micologo, rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre i rischi di intossicazione.

I controlli sui punti vendita

L’attività dell’Ispettorato non si limita al supporto diretto ai cittadini. Nel corso dell’anno scorso, infatti, sono stati condotti 30 controlli nei ristoranti, nei negozi ortofrutticoli e nei depositi alimentari della provincia di Grosseto. Le verifiche hanno lo scopo di garantire che i funghi destinati alla vendita e alla somministrazione siano tracciabili, sicuri e conformi agli standard previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio dei Pronto Soccorso

Il dato complessivo dei casi di intossicazione nelle tre province toscane è stato di 63, con Grosseto che ha registrato undici episodi. La cifra, seppur contenuta rispetto ad altre aree, mette comunque in evidenza quanto sia pericoloso consumare funghi raccolti senza un’adeguata valutazione da parte di un esperto.

L’appello dell’Asl: “La prevenzione è la chiave”

La direttrice del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della Asl Toscana sud est, Daniela Cardelli, ha sottolineato come il lavoro dei micologi rappresenti un esempio concreto di prevenzione quotidiana, ricordando che la disponibilità di un servizio gratuito consente di aumentare la sicurezza alimentare delle famiglie. Anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Giorgio Briganti, ha rimarcato la necessità di rivolgersi agli sportelli micologici prima di consumare i funghi raccolti, evidenziando che un gesto semplice e rapido può evitare conseguenze gravi per la salute.

Come prenotare il controllo dei funghi a Grosseto

Il servizio di consulenza è attivo tutto l’anno su prenotazione. I cittadini della provincia possono contattare i numeri dedicati:

0564.485161, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17 (area grossetana);

0564.485920, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 (area grossetana);

0564.618012, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17 (Colline dell’Albegna).

La Asl ha fatto sapere che, in base all’andamento della stagione, potrà essere prevista anche l’apertura degli sportelli con accesso diretto, senza necessità di prenotazione preventiva.