MASSA MARITTIMA – Dopo l’approvazione nei rispettivi Consigli, i piani comunali di protezione civile dei Comuni dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere sono ora disponibili online con contenuti pensati per essere immediatamente utili ai cittadini. In un’unica sezione dedicata per ciascun Comune si trovano gli estratti più importanti, spiegati con linguaggio semplice e orientato all’uso pratico.

«Le pagine raccontano in modo chiaro cosa prevede ogni Piano – spiega l’Unione dei Comuni -: una sintesi generale e, per ciascun rischio, gli scenari possibili in caso di evento insieme alle misure di prevenzione e ai comportamenti da adottare. Per i rischi “idraulico, idrogeologico e temporali forti” e per l'”incendio di interfaccia” sono disponibili anche le cartografie delle aree a rischio, così da capire, con un colpo d’occhio, dove prestare maggiore attenzione. Un’attenzione particolare è stata dedicata all’accessibilità delle informazioni operative: le schede delle Aree di attesa, delle Aree di accoglienza e dei Centri di assistenza sono consultabili e georeferenziate su Google Maps. Cliccando sulle “Coordinate Gps” si apre direttamente la posizione sulla mappa, facilitando l’orientamento in caso di necessità. Completano il quadro tutte le cartografie allegate e l’elenco aggiornato dei numeri da contattare nelle emergenze di Protezione civile».

«Desidero ringraziare gli uffici per il lavoro accurato e costante che ha reso possibile questo aggiornamento e la pubblicazione dei materiali – dichiara il presidente dell’Unione, Giacomo Termine -. La protezione civile non è solo procedure e mappe: funziona davvero quando è conosciuta e condivisa. Dare la massima pubblicità ai Piani significa rafforzare la cultura della prevenzione e della responsabilità collettiva, rendendo le nostre comunità più pronte e più sicure. Continueremo a diffondere queste informazioni attraverso i canali istituzionali, le scuole, le associazioni e momenti pubblici dedicati, perché la prevenzione è un bene comune».

Dove consultare i Piani

Piano – Comune di Massa Marittima

https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/vivere/protezione-civile-MASSA-MARITTIMA.html

Piano – Comune di Monterotondo Marittimo

https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/vivere/protezione-civile-MONTEROTONDO-MARITTIMO.html

Piano – Comune di Montieri

https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/vivere/protezione-civile-MONTIERI.html

Piano – Comune di Roccastrada

https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/vivere/protezione-civile-ROCCASTRADA.html

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine istituzionali dei singoli Comuni e dell’Unione.