FOLLONICA – «Degrado e abbandono nella zona industriale di Follonica». È questa la protesta degli esercenti della zona a un anno esatto dall’ultimo taglio del verde (risalente al 24 agosto 2024). «I marciapiedi e parcheggi sono soffocati dall’erba alta, con disagi crescenti per chi lavora e per i clienti delle attività».

Gli esercenti della zona raccontano di aver inviato più segnalazioni via mail al Comune, senza però ricevere alcuna risposta concreta. «È una situazione che peggiora di mese in mese – lamentano –. Gli spazi sono sempre più impraticabili, il verde cresce senza controllo e dà un’immagine di incuria che non meritiamo».

Camminare lungo i marciapiedi, ormai invasi dall’erba, è diventato difficile, lo stesso vale per i parcheggi. Una condizione che -sottolineano i commercianti -, non solo ostacola le attività quotidiane ma danneggia anche il decoro e l’attrattività dell’intera area».

La richiesta al Comune è chiara: tornare a garantire un piano di manutenzione regolare e dare risposte rapide alle segnalazioni di cittadini e operatori economici. «Non possiamo aspettare un altro anno – concludono –. La zona industriale è il biglietto da visita di tante aziende, non può essere lasciata in questo stato».