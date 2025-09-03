GROSSETO – Ottimo gettone di presenza dei biker maremmani a Lugagnano Val D’Arda, all’ultima tappa dell’Italia Bike Cup, il più importante circuito a livello nazionale dedicato agli specialisti del cross country olimpico. A laurearsi vincitore del prestigioso circuito è stato l’avvocato follonichese Marco De Stasio, in forze alla ASD Tondi Sport Acqua e Sapone, al termine di una gara che ha reso tutto incerto sino alla fine.

Il percorso di gara, estremamente tecnico ed impegnativo, si sviluppava all’interno del Lugagnano Bike Park: con una lunghezza di circa 4 km ed un dislivello positivo di circa 200mt per ogni giro non lasciava un attimo di tregua presentando una sequenza continua di salite impegnative e discese caratterizzate da salti, rock garden e passaggi naturali.

Alle 16 il via della manifestazione dedicata alle categorie master e De Stasio, dopo una brillante partenza, ha chiuso il primo giro in seconda posizione ma, poco dopo il traguardo, ha irrimediabilmente rotto il cerchio della ruota posteriore. Dopo aver percorso circa mezzo giro con la bici danneggiata è riuscito ad arrivare all’area tecnica dove la moglie Francesca Tosi e la figlia Sofia si trovavano per prestare assistenza. Dopo aver perso molto tempo per la sostituzione della ruota è riuscito a ripartire ma molto staccato dalla testa della corsa e, soprattutto, in sesta posizione che significava perdere la leadership del circuito. Dopo una rimonta emozionante, spinto anche dal tifo della famiglia, De Stasio è riuscito man mano a riprendere le posizioni che contano chiudendo la gara in terza posizione di categoria a pochi secondi dalla seconda piazza. Con tale risultato, oltre ha conquistare il podio in una manifestazione di alto livello, ha quindi ottenuto la vittoria finale dell’ambito circuito.

Ottima prestazione anche del compagno di squadra Denis Tognoni il quale, al termine di una gara brillante e solida, si è piazzato al quarto posto di giornata nella categoria master 5 potendo così concludete il circuito in una quarta posizione generale che lo conferma ai vertici della disciplina.

Termina quindi la stagione della MTB, gli atleti della ASD Tondi Sport Acqua e Sapone saranno impegnati negli ultimi due importantissimi eventi gravel – il Campionato Europeo ad Avezzano ed il Campionato del Mondo in terra olandese – per poi concentrarsi nella disciplina del ciclocross.