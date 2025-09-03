GROSSETO – Conto alla rovescia a lunedì 15 settembre alle 18.10 al campo sportivo B. Zauli di Grosseto per i corsi annuali gratuiti di rugby promossi dall’APS Maremma Social Rugby ASD. Gli allenamenti si svolgeranno ogni lunedì e venerdì dalle 18.10 alle 20.10 e sono aperti a ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su.

L’iniziativa, denominata “Rugby per Tutti”, nasce con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a ogni giovane del territorio, offrendo un ambiente sereno, inclusivo e formativo, guidato da tecnici federali qualificati e affiancato da studenti in stage provenienti dalle scuole superiori a indirizzo sportivo.

In un contesto socioeconomico che spesso limita l’accesso allo sport, il progetto si distingue per la sua totale gratuità: tesseramento, assicurazione, allenamenti, partecipazione ai campionati e supporto educativo sono interamente offerti dall’associazione.

Il Maremma Social Rugby è una giovane realtà nata nell’agosto 2023, con una missione chiara: usare il rugby come strumento di crescita, inclusione e coesione sociale. In poco più di due anni, abbiamo coinvolto oltre 900 studenti delle scuole superiori e medie, collaborato con Educamp comunali, ospitato tappe del Trofeo Italiano di Beach Rugby e avviato progetti con il CONI e il Rotary Campus Interhabile. Ogni attività è pensata per lasciare un segno concreto nella comunità, valorizzando le reti educative e promuovendo il benessere psicofisico dei giovani.

Per informazioni e preiscrizioni scrivere a: [email protected], contattare i numeri 320 8520317 e 388 7705163.