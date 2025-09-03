ORBETELLO – Due reti per parte e buoni spunti nell’allenamento congiunto fra il Grifone e l’Orbetello, all’impianto lagunare Vezzosi (foto Us Grosseto 1912).

Questa la formazione dal 1′: Tognetti, Ampollini, Ciraudo, Corallini, Gerardini, Sacchini, Shenaj, Ferronato, Carlotti, Benedetti e Vieri Regoli; proprio quest’ultimo rompe gli equilibri a inizio gara, mentre l’atra rete grossetana è in realtà un autogol con tiro di Sacchini sporcato da un avversario. Per gli orbetellani gol di Laghigna e dell’ex torello Martinez.

Nel secondo tempo spazio ad altri grossetani fra cui Marzierli, che si prodiga in almeno due palle gol vistose, ma anche al nuovo portiere biancorosso Romagnoli, classe 2007, in prestito fino a giugno 2026. Da registrare la traversa di Ferronato.

L’Us Grosseto ricorda che fino al 20 settembre sarà attiva la campagna abbonamenti “Con Orgoglio e Passione” e comunica che da giovedì 4 settembre è possibile ritirare – per chi ha già sottoscritto l’abbonamento – le card rigide valide per la stagione 2025-2026 che sostituiscono il cartaceo.

È necessario ritirare le card a Roselle, al Centro Sportivo Carlo Pucci che è aperto con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.