MASSA MARITTIMA – Un gesto interpretato come un’intimidazione quello che ha colpito Alessandro Tassoni, titolare di un negozio di informatica del paese.

«Qualche sera fa – racconta Tassoni – avevo filmato e denunciato pubblicamente, tramite i miei canali social, la presenza di rifiuti abbandonati ai piedi della Torre del Candeliere. Principalmente un sacco trasparente contenente del materiale e una tanica aperta su un lato, riempita con della sabbia, che era finita per ovviare a vari scopi. Sembra infatti che nei giorni in cui è rimasta sotto alla torre sia divenuta lettiera per gatti, posacenere e oramai anche cestino dell’indifferenziato».

Nel video di qualche giorno fa, senza proferire parola, con una breve didascalia, Tassoni evidenziava come tutto questo fosse rimasto “a imbruttire” uno dei luoghi simbolo della città.

Nella mattina di oggi, 3 settembre, quella stessa tanica da lui ripresa qualche sera fa con lo smartphone è comparsa davanti all’ingresso della sua attività. «L’ho trovata quando sono arrivato per aprire il negozio. Lo reputo un atto intimidatorio – come scrive Tassoni in un post su Facebook e racconta via telefono – come a dire “così impari, fatti i fatti tuoi”».

Il commerciante ha annunciato che sporgerà denuncia alle autorità competenti e che si attiverà con Sei Toscana per il corretto smaltimento di quanto trovato davanti all’entrata. «Fino a quando i rifiuti non verranno ritirati – ha aggiunto – resteranno in esposizione davanti al negozio. Ho messo un cartello di denuncia con scritto che si tratta di un atto intimidatorio e in molti, residenti e turisti, si stanno fermando per chiedere cosa sia successo. A quanto pare, episodi del genere possono accadere anche in un paese come il nostro a chi ha il coraggio denunciare».

«Sulla tanica è presente un’etichetta di pericolo per sostanze acide – conclude – probabilmente riguarda quello che la tanica conteneva in origine, ma non mi sento di rischiare a toccare la sabbia per vedere se c’è altro oltre a quello che si vede. Spero che il mio atto di denuncia arrivi a chi ha fatto questo gesto».

Quello che aveva amareggiato Tassoni all’inizio, ovvero l’abbandono dei rifiuti sotto alla torre, ha finito per trasformarsi in un evento che lo ha preoccupato ulteriormente. Chi oggi si è fermato con il negoziante a parlare di quanto successo spesso aveva una domanda ricorrente: «È accettabile che chi prende posizione per la cura del bene comune venga “punito” in questo modo?».