GROSSETO – «Nel cuore della città, la zona degli Arcieri sembra essere stata dimenticata dalle istituzioni e dalla speranza. Un tempo luogo di incontro e vita, oggi è teatro di un degrado che si manifesta in ogni angolo, ogni sera, ogni goccia di pioggia» a dirlo è Marta una lettrice che ci scrive esprimendo il proprio disagio.

«Strade al buio, paura al calar del sole, lampioni spenti, sono diventati il simbolo più evidente di un abbandono che non è solo materiale, ma anche sociale. Le strade, prive di illuminazione, si trasformano in corridoi d’ombra dove il senso di insicurezza cresce (specialmente per le donne che lo attraversano). Il buio non è solo fisico: è il buio della disattenzione, della mancanza di interventi, della rassegnazione».

«Lo spaccio è diventato una presenza costante. Non più un fenomeno nascosto, ma una realtà che convive con chi abita il quartiere. Eppure le segnalazioni sembrano cadere nel vuoto» continua Marta.

«La pozza in cima alle scale è il pianto del quartiere. Una pozza d’acqua che si forma ogni volta che piove, in cima alle scale. Non è solo un problema strutturale: è un’immagine. Come se ogni goccia fosse una lacrima per ciò che era e non è più».

«Il degrado degli Arcieri non è inevitabile. È il risultato di scelte mancate, di interventi rimandati, di occhi chiusi. Ma è anche un grido che chiede ascolto. I cittadini non vogliono pietà: vogliono attenzione, rispetto, soluzioni. Perché anche nel buio più profondo, può accendersi una luce. Basta volerla accendere».