FOLLONICA – Vandali in azione la scorsa notte nel quartiere 167 Ovest dove ignoti hanno imbrattato sette macchine parcheggiate con della vernice bianca.

La scoperta è stata fatta nella prima mattinata di oggi, 2 settembre, da un residente che ha immediatamente avvertito i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, i vandali avrebbero rubato la vernice da un camion di un’azienda edile parcheggiato in zona e l’avrebbero poi utilizzata per colpire le auto, stendendola con un rullo. Le macchine sono rimaste ricoperte da ampie striature bianche.

In parte, l’acquazzone caduto nelle prime ore della mattina ha contribuito a lavare via la vernice, ma i segni restano ben visibili e non completamente rimovibili.

L’episodio ha destato sconcerto tra i residenti della zona che hanno sporto denuncia. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Follonica, che hanno già avviato tutti gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili.