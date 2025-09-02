MANCIANO – Lutto nella comunità mancianese dove è venuto a mancare l’ex governatore della Misericordia, Italo Vichi.

Vichi ha ricoperto i ruoli di consigliere dal 1994 al 2000 e di presidente dal 2000 al 2005 della Misericordia.

«Con profondo cordoglio – sono le parole dell’assoziazione – esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Vichi per la scomparsa del caro Italo. Vichi ha portato avanti l’incarico con impegno e dedizione contribuendo notevolmente al cambiamento, alla crescita e allo sviluppo della Misericordia di Manciano. Un vivo e commosso dolore da parte di tutti i volontari, i dipendenti e i consiglieri del magistrato».

«In questo momento di dolore eleviamo le nostre preghiere affinché il Signore lo accolga nella luce e nella pace del Suo Regno.

Un fraterno abbraccio da tutti noi».