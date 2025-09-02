GROSSETO – La nostra rubrica si occupa sempre di darvi un sacco di consigli e approfondimenti sulle piante e sulle varie patologie del nostro corpo da risolvere sempre in modo naturale, lascia sempre in secondo piano l’alimentazione eppure i miei studi di naturopata hanno in primo piano anche l’alimentazione perché come diceva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach “siamo quello che mangiamo” proprio perché il cibo influenza la nostra salute nel corpo. Ecco che ho pensato ad alcune ricette che potete realizzare in modo semplice e particolarmente salutare per evitare almeno per un giorno di mangiare carne e pesce.

BISCOTTONI DELLA SALUTE: sono la versione salutare dei nsostri cantucci

200 gr di mandorle

50 gr di noci o nocciole

100 gr di uvetta passa o mirtilli

250 gr di farina integrale

100 gr di farina di riso

150 gr di zucchero di canna integrale

50 ml di latte vegetale ( io preferisco soia alla vaniglia)

50 gr di olio di semi di girasole bio

½ bustina di lievito per dolci

Mettete le farine, lo zucchero con le mandorle, noci, uvetta e aggiungete i liquidi e impastate bene con le mani a formare dei salami di diametro di circa 3 cm, adagiateli su una teglia foderata di carta forno ben distanziati e metteteli in forno caldo a 160 gradi fino a farli diventare dorati, sfornate tagliate a fettine i salami e riponeteli ancora in forno per qualche minuto. Serviteli freddi

Ottimi per la colazione o come spuntino.

FETTE DI PANE CON CANNELLINI

Spesso la sera in giardino mi piace fare una cena veloce salutare e completa ecco che le fette di pane con i cannellini è unica e da provare…

250 gr di fagioli cannellini

50 gr capperi sotto aceto lavati

50 gr pomodori secchi (no sottolio)

Qualche fettina di zucchine grigliate

Mettete i fagioli cannellini lessati in un piatto e schiacciateli con una forchetta e aggiungete capperi, pomodori e zucchine tritate grossolanamente, amalgamate. Intanto affettate del pane e se lo gradite potete abbrustolirlo sulla piastra poi stendete il composto sul pane e servite con un filo d’olio, per rendere completa la cena potete accompagnare il tutto con un’insalata mista o delle verdure grigliate miste.

Ecco l’ultima ricetta che vi consiglio di provare perché preparata al mattino e mangiata la sera anche fredda è davvero fantastica.

CIPOLLE RIPIENE DI LENTICCHIE

6 cipolle bianche

150 gr di lenticchie lessate

200 ml di passata di pomodoro

Pane grattugiato

Svuotate le cipolle e tenete da parte lo scarto che triterete per aggiungerlo al ripieno, preparate un ragù con le lenticchie cuocendolo circa 20 min con la salsa di pomodoro con la cipolla tritata che era lo scarto e una carota tritata. Riempire poi le cipolle con questo composto, mettere del pane grattate sopra, condire con un filo d olio mettere in forno per 30/40 min modalità forno statico a 180 gradi

Ecco alcune delle mie ricettine vegan

Vi ricordo che potete scriverci [email protected] per avere ulteriori informazioni o passare in negozio per qualche chiarimento o consigli personalizzati.

QUI trovate tutte le puntate precedenti

–