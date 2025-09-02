MASSA MARITTIMA – “È di questi giorni la notizia che un altro medico di base a Follonica lascia e i suoi pazienti non avranno un sostituto” Paolo Mazzocco, consigliere comunale di Massa Marittima interviene sulla situazione dei medici “di famiglia”.

“La situazione nelle Colline Metallifere non è migliore tra pazienti esodati e prossimi pensionamenti che preoccupano i cittadini” prosegue. “Che fine ha fatto la riforma regionale sul ruolo unico dei medici di medicina primaria? A che punto è la riforma delle postazioni di guardia medica in H 16 quelle periferiche e H 24 quelle con sede di casa di comunità? Ma i sindaci stanno seguendo queste riforme che la Regione e l’Asl vogliono o vorrebbero fare? Perché da queste dipende il futuro della medicina territoriale in termini di servizio ai cittadini, di qualità di servizio”.

“È incredibile che tutto taccia intorno a questi paesaggi che potrebbero stravolgere una sanità territoriale già devastata da scelte politiche del passato che oggi determinano disagi e mancate risposte adeguate ai cittadini, specie proprio del nostro territorio. Le postazioni di continuità assistenziale, se pur ridotte a 16 ore, resteranno tutte attive o assisteremo a nuovi tagli? La differenza sarà sul numero di medici di cui avremo bisogno e conseguentemente sul tipo di servizio che avranno i cittadini”.

“Quindi faccio un’altra domanda secca ai vertici Asl e ai sindaci: a consuntivo di queste riforme i medici di medicina primaria saranno gli stessi previsti in pianta organica fino ad oggi o saranno di meno? Questo è fondamentale, perché se saranno tagliate alcune postazioni, se diminuiranno le zone carenti, se come con il gioco delle tre carte si confondono i cittadini con formule arzigogolate ma alla fine i medici saranno meno di quelli che già ad oggi dovrebbero essere, sarà l’ennesima fregatura. Su questo i sindaci devono vigilare ed essere pronti a difendere i loro cittadini e i loro territori».