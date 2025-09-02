FOLLONICA – Una tromba marina si è originata questa mattina a largo nel Golfo di Follonica.
Un fenomeno che negli ultimi anni è sempre più frequente. Questa volta la tromba è stata avvistata di fronte alla costa di Follonica nella direttrice tra Punta Ala e Puntone, nella zona sud del Golfo.
Per la giornata di oggi dalla Regione Toscana era stata diramata un’allerta meteo per temporali. Si raccomanda la massima prudenza.
