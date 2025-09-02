GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 2 settembre 2025
Ariete partirà con grande slancio: occhio però a non voler fare tutto da solo.
Toro troverà conferme e certezze: giornata serena e concreta.
Gemelli sarà ironico e pieno di spirito: buone notizie dal fronte delle amicizie.
Cancro tornerà a fidarsi dell’istinto: ottimo per sistemare una situazione affettiva.
Leone sarà meno irruento: è tempo di ascoltare di più.
Vergine, segno del giorno, sarà lucida, razionale, impeccabile: perfetta per iniziare un progetto importante.
Consiglio escursione: visita il Parco Archeologico di Roselle, dove ordine e memoria si incontrano come solo tu sai fare.
Bilancia si sentirà più diplomatica del solito: ottimo momento per pacificare un contrasto.
Scorpione sarà profondo e silenzioso: chi ti osserva oggi capisce più di quanto pensi.
Sagittario vorrà libertà d’azione: segui il tuo intuito con prudenza.
Capricorno sarà pragmatico: porta avanti ciò che hai già iniziato.
Acquario sarà inquieto: rimanda ciò che non è urgente.
Pesci saranno generosi, empatici, profondi: un consiglio sincero potrebbe fare la differenza.