FOLLONICA – Gli elettori impossibilitati ad esprimere autonomamente il voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno la possibilità di farsi assistere da un altro elettore.
L’elettore interessato dall’infermità deve richiedere un’apposita certificazione rilasciata da un ufficiale sanitario della Azienda Sanitaria Toscana sud est, uffici di viale Europa, il giorno martedì 7 ottobre dalle 9 alle 10:30 presso il distretto Asl (Ipn) Viale Europa – Follonica
Servizio di trasporto per persone con disabilità
L’amministrazione comunale in collaborazione con la Croce rossa italiana comitato di Follonica a norma del disposto contenuto nell’art. 19, 1° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha organizzato un servizio di trasporto pubblico locale, volto a facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori con disabilità, per domenica 12 ottobre 2025 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Gli interessati dovranno contattare l’ufficio elettorale del Comune ai fini della indispensabile prenotazione del servizio ai seguenti recapiti: 0566 – 59012; 0566 – 59271; [email protected]