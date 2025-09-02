SORANO – In attesa della finalissima di sabato al Moderno di Grosseto sarà possibile domani sera (mercoledì 3 settembre) gustarsi, a partire dalle 21,30 su Toscana Tv la semifinale 2025 di Dilettando con Avis.

Un evento entusiasmante e divertente quello che si è celebrato a Sorano il 22 agosto scorso e che ha visto il gruppo di breakdance Xforce, imporsi e conquistare la finalissima di Grosseto della trasmissione tv condotta da Carlo Sestini, che gode del contributo di Fondazione Cr Firenze. Dedo, Yak e Tara, già terzi nella puntata di Massa Marittima, hanno regalato una esibizione di breaking frutto di improvvisazione alla stato puro e creatività.

Al secondo posto il cantante follonichese Lorenzo Russo che ha presentato, abbigliato secondo il più classico stile di Elvis, un indimenticabile “Unchained Melody”. Il podio è stato completato dal terzo posto, l’ultimo per garantire l’accesso alla finalissima, quello della coppia di danza Arianna e Brando (Arianna Gennari e Brando Mariani), che sulla musica di Roberto Murolo, hanno interpretato una coreografia di passo a due firmata da Arturo Cannistrà.

“Bellissima sotto ogni punto di vista – è stato il commento a caldo di Carlo Sestini che ha condotto la semifinale insieme a Paco Perillo e alle vallette Francesca Magdalena Giorgi e Vanessa Guadagno -. E poi che dire del contesto nel quale è stata allestita, degno del valore di una semifinale che ha visto il pubblico presente, divertito, partecipe e coinvolto. Oltre al sindaco Ugo Lotti, alla vice Barbara Belcari, al presidente della Proloco, Arturo Comastri, un grazie sentito lo merita il segretario comunale Riccardo Masoni per la perfetta collaborazione nella realizzazione dell’evento, Inoltre, mi ha fatto molto piacere che prima dell’avvio della semifinale, il presidente di Avis Sorano, Claudio Franci, consegnasse un defibrillatore alla collettività soranese, come era già accaduto in altre circostanze, permettendo la quasi totale copertura comunale”.

Gli altri concorrenti hanno impressionato per la qualità delle loro esibizioni sono la ballerina di samba e cha cha, Ginevra, il gruppo corale “Eli e le tanto pe’ cantà”, il quartetto di ballo hip hop Baby Hip Hop, il cantante Carlo Leoni, il Social Dance Group, la cantante Bianca Boldrini, il gruppo di Breaking dei Kidsofresh, la cantante di Arlena di Castro, Nicoletta Mattucilli, il poeta pitiglianese Gianluca Mambrini, la cantante Matilde Garosi, il violinista Marco Spica, la ballerina di disco dance Agelica Flori, la cantante Rosa Ieva e il gruppo di ballo country con il Country Dance. Esilarante e ironico al punto giusto nell’interpretazione di Nonno Mario, è stato l’ospite sovanese Davide Denci.

La puntata sarà inoltre visibile su Toscana TV mercoledì 3 settembre alle 21,30 giovedì 4 a partire dalle 00,30, mentre su Siena Tv l’appuntamento è per le ore 21 di sabato 20 e le 14 di domenica 21settembre. La semifinale troverà spazio anche nei palinsesti di Teleclub Italia, Tva Campania e Telemarche e delle emittenti webtv, Teatro Tv, Novawebtv, Meta Tv, Trentino News e Tre News.