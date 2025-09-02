CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fervono i preparativi per il concerto al Calasole Live alla spiaggetta della Darsena venerdì 5 settembre. A salire sul palco, per l’ultimo appuntamento del PopCast – Castiglione Sound Festival, saranno i Planet Funk.

Già in vigore l’ordinanza sindacale con le modifiche alla circolazione stradale per la buona riuscita della manifestazione e l’incolumità dei partecipanti.

Accessi e viabilità per “Calasole 2025”

Istituzione del divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in via A. Fogar, lato destro e sinistro a partire dal cantiere navale Boschi per circa 60 metri (in prossimità della concessione Fiscaletti) dalle ore 06:00 del giorno 01.09.2025 alle ore 23:59 del giorno 08.09.2025;

Istituzione di divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in Piazzale F.lli Bruni, dalle ore 01:00 alle ore 23:59 del giorno 05.09.2025, eccetto i mezzi di soccorso, di polizia, i mezzi degli organizzatori o a servizio dell’organizzazione e i mezzi autorizzati dall’Amministrazione Comunale;

Istituzione divieto di transito in Via Ambrogio Fogar dalle ore 16:00 alle ore 23:59 del giorno 05.09.2025 eccetto i mezzi a servizio dell’organizzazione, i mezzi autorizzati dall’Amministrazione Comunale, mezzi di soccorso e di polizia;

Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto in Via del Maestrale dalle ore 14:00 alle ore 23:59 del giorno 05.09.2025 e contestuale soppressione degli stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori ivi presenti; Dal suddetto divieto sono esclusi i mezzi autorizzati, mezzi di soccorso e di polizia.