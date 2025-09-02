GROSSETO – Si è conclusa ufficialmente la sesta edizione del contest Best in Maremma, promosso dal quotidiano digitale Il Giunco, che anche quest’anno ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico. Un’iniziativa che, attraverso due fasi di votazione, ha coinvolto centinaia di attività e migliaia di lettori.

La prima fase, quella delle nomination, si è chiusa con 5.754 voti espressi e 384 attività in gara, selezionando i finalisti per ciascuna delle otto categorie in concorso. A seguire, la fase finale – con votazione via WhatsApp – ha decretato i vincitori definitivi. Le urne virtuali si sono chiuse domenica 31 agosto alle ore 12:00.

L’edizione 2025 del Best in Maremma si è distinta per la partecipazione costante e per il forte coinvolgimento dei lettori, che hanno confermato quanto il legame con le realtà locali sia vivo e sentito. Le otto categorie rappresentano settori diversi ma complementari del tessuto economico e sociale della Maremma: dalla ristorazione all’artigianato, dai servizi alla persona al commercio ambulante. Il contest, giunto ormai alla sua sesta edizione, si conferma un appuntamento atteso, che dà visibilità a tante attività del territorio e rafforza il senso di comunità attraverso il voto diretto e partecipato. Ricordiamo anche che quest’anno BEST in Maremma ha ottenuto il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e la collaborazione attiva della associazioni di categorie delle imprese grossetane Cna, Confartigianato, Confesercenti.

Gli otto vincitori della sesta edizione: ecco chi sono i BEST del 2025

• Ambulanti: Belle Borse Zippilli

• Barbieri e Parrucchieri: Master Barber

• Centri Estetici: B Beauty

• Fornia e Pasticcieri: Panetteria Vatti

• Gelaterie: Gelateria Il Tropico

• Pizzerie: Aloha Restaurant & Pizza

• Ristoranti: Aloha Restaurant & Pizza

• Stabilimenti balneari: Aloha Restaurant & Pizza

TOP in Maremma: eccellenze che meritano attenzione.

Anche quest’anno vista la grande partecipazione delle passate edizioni avevamo rivoluzionato la formula: a tutte le attività finaliste, che hanno raggiunto già un grande traguardo sarà consegnato l’attesto di TOP in Maremma. Gli attestati di BEST in Maremma e di TOP in Maremma saranno consegnato in uno degli eventi organizzati da Il Giunco. Tutti i protagonisti saranno contattati con largo preavviso per venire a ritirare il meritato premio.

Le classifiche definitive: di BEST in Maremma 2025

Nella categoria dedicata ai migliori ambulanti, a ottenere il primo posto è Belle Borse di Simone Zippilli, che ha raccolto 435 voti, distanziando nettamente gli altri finalisti. Al secondo posto si è classificata Frutta e Verdura da Monda con 175 voti, seguita da Agostino Ottaviani con 134. In quarta posizione Il Chiosco di Mery (76 voti), mentre chiude la cinquina Agostino Pucci con 37 preferenze.

Per quanto riguarda i migliori barbieri e parrucchieri, la vittoria va a Master Barber, che si impone con 384 voti. Sul secondo gradino del podio Un Diavolo per Capello, con 337 preferenze. Al terzo posto Parrucchiera Vamp (104 voti), seguita da La Boutique della Barba e del Capello (59 voti) e Barbershop Luca Gattel (47 voti).

Tra i migliori centri estetici, è B Beauty ad aggiudicarsi il primo posto con 400 voti. A seguire, Aqua Spa Concept conquista la seconda posizione con 320 preferenze, mentre Vitality Space ottiene il terzo posto con 243 voti. Completano la classifica Ninfee Nails & Beauty (160 voti) e Glitter Nails & Beauty (53 voti).

Nel settore dei migliori fornai e pasticcieri, a dominare è Panetteria Vatti, che raccoglie 624 voti, staccando le altre attività in gara. Secondo posto per Panificio Cambri & Bondani con 435 voti, seguito da Panificio Montomoli con 309. Quarta posizione per Pasticceria Spinetti (133 voti), mentre al quinto posto si piazza Mantovani con 120 preferenze.

Per le migliori gelaterie, il gradino più alto del podio è occupato da Gelateria Il Tropico, che totalizza 896 voti. La seconda posizione è di Pozioni di Neve, con 460 preferenze, mentre al terzo posto si trova La Mandragola con 175 voti. Seguono L’Oasi del Goloso (55 voti) e Gelateria De’ Lilli (44 voti).

La classifica delle migliori pizzerie vede il netto successo di Aloha Restaurant & Pizza, che si aggiudica la vittoria con 2.399 voti. A distanza, Le Mura ottiene il secondo posto con 393 preferenze, seguita da Pizzeria Passaparola con 298 voti. Quarta posizione per Pizzeria Atuttapansa (281 voti) e quinta per Il Mobilino 2 con 148 voti.

Anche tra i migliori ristoranti è Aloha Restaurant & Pizza a primeggiare, con un totale di 2.661 voti. Al secondo posto si piazza Zero Distanze con 780 preferenze, seguito da Osteria Maccalè con 201 voti. Quarto posto per Ristorante Dal Greco (77 voti) e quinto per Ristorante Dai Brandi con 54 voti.

Infine, nella categoria dedicata ai migliori stabilimenti balneari, Aloha Beach conquista il primo posto con 2.986 voti, seguito da Il Balugano che ottiene 1.883 preferenze. Più distaccati gli altri finalisti: Bagno Nettuno è terzo con 257 voti, Mamai Beach quarto con 191, mentre Bagno Snoopy chiude la classifica con 85 voti.