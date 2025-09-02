GROSSETO – Quest’anno Confesercenti raddoppia, e al format collaudato di Girogustando affianca una novità: Appunti di viaggio, una passeggiata con degustazione nelle più belle località della Maremma con la possibilità di degustare prodotti a chilometro zero nelle botteghe aderenti a Vetrina Toscana.

I percorsi (tre in totale, tutti con partenza alle 10) saranno illustrati dalle Guide ambientali delle due cooperative Zoe e delle Orme e sono pensati per essere alla portata di tutti.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 6 settembre, a Scarlino alla ricerca dell’anima delle Colline Metallifere, alla scoperta dell’ex sito minerario di Terra rossa e del Maqps il museo archeologico al porto di Scarlino. A seguire degustazione presso il Paniere–ristobar Il Puntone.

Sabato 13 settembre, nel cuore della Maremma, non potete perdervi il connubio tra enogastronomia locale e la natura lussureggiante del Parco della Maremma. Escursione e poi degustazione di prodotti tipici toscani presso la Bottega Maremmana via del Bersagliere 2 ad Alberese.

Domenica 21 settembre vi proponiamo un viaggio affascinante nella Necropoli del Puntone, a pochi chilometri da Saturnia, e al termine del tour una degustazione con i prodotti tipici della Maremma. Al termine degustazione presso la Macelleria Passalacqua in via Bernardino Ciacci 4 a Saturnia.

«Confesercenti presenta con grande soddisfazione questa iniziativa che unisce amore per il territorio, passeggiate e quindi amore per la natura, cultura enogastronomica, dibattiti e nuove idee per la nostra terra» afferma Marco Di Giacopo responsabile provinciale Fiesa Confesercenti.

La manifestazione enogastronomica è realizzata da Confesercenti Grosseto, con il contributo di Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

«Ringraziamo Regione e Camera di commercio per aver creduto in questa iniziativa e ci aspettiamo la massima partecipazione per questo progetto che unisce e che tende anche alla valorizzazione del nostro patrimonio presente sia nelle città che nei piccoli borghi che sono le botteghe alimentari tra i presidi delle eccellenze enogastronomiche della Maremma e della Toscana».

Al termine dei percorsi brunch degustazione di prodotti tipici toscani e vino locale nella Botteghe della Maremma.

Costo: 25 euro (10 euro sotto i 14 anni).

Info e prenotazioni: 0564.438811