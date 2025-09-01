GROSSETO – Ottimo debutto per il Memorial “Adolfo Marciano”, il trofeo targato Big Mat Bsc Grosseto dedicato a una dei suoi soci fondatori. “Nonostante la pioggia caduta poche ore prima dell’inizio del triangolare – commenta il presidente Antonio Pugliese -, allo Scarpelli è andato in scena uno spettacolo baseballistico. Al di là dei risultati, oltre a ringraziare l’Ymca, il Livorno e i nostri under 18, vorrei sottolineare il lavoro fondamentale del nostro staff e dei volontari che hanno permesso la riuscita della manifestazione, accogliendo tutte le persone che sono venute allo Scarpelli per seguire le partite. Se possiamo organizzare eventi di questo genere, è proprio perché possiamo contare su una ‘squadra’ che al Bsc Grosseto vuole molto bene”.

Sul diamante di gioco sono stati gli Etruscan fighters a dominare, aggiudicandosi il triangolare. Il secondo post è andato al Livorno, mentre il Big Mat Bsc Grosseto è salito sul gradino più basso del podio. “Con il Memorial – conclude Pugliese – abbiamo omaggiato una persona che fa parte della storia della nostra società. Adolfo Marciano è il Bsc Grosseto e l’obiettivo è quello di replicare la manifestazione già dal prossimo anno”.