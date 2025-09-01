SCARLINO – Ingresso ufficiale nel distretto castanicolo regionale per Scarlino. Il Comune ha infatti sottoscritto l’atto di adesione questa mattina, lunedì 1 settembre, in Regione.

Il distretto è nato con l’obiettivo di valorizzare e tutelare la filiera della castagna, promuovendo attività economiche, culturali e turistiche legate alla produzione e alla trasformazione del frutto.

Con l’ingresso del Comune di Scarlino, il progetto si arricchisce di un nuovo territorio che porta con sé tradizioni e risorse legate alla castanicoltura.