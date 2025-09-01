MASSA MARITTIMA – Trasferta da applausi per la judoka massetana Irene Machetti all’Open League di Karate Fijlkam di Lignano Sabbiadoro, una tra le più prestigiose competizioni di karate nel panorama nazionale.

Cresciuta nel settore giovanile della Okinawakarate del Maestro Ninci e attualmente atleta in forza al karate Camaiore, Irene si è ritagliata un ottimo terzo posto nella categoria Under 21 femminile specialità kata.

L’atleta, felicissima per la prestazione, ha raccontato: “È stato molto gratificante per me fare podio all’Open League di Lignano, soprattutto dopo un anno di continue delusioni. Conquistare il terzo posto ad una tale gara è stato significativo in quanto risulterà valido prossimamente nel ranking della categoria di kata femminile Under 21, pertanto, vado fiera del mio risultato, avendo battuto in finale per il bronzo la quarta del ranking della categoria Under 21. Ringrazio infinitamente chi mi ha accompagnata, e continua a farlo, in questo percorso”. Puntuali i complimenti da parte di tutto il settore della Okinawakarate, dove la giovane atleta continua ad allenarsi con costanza svolgendo le varie sedute tra Suvereto e Camaiore.

Conclude il Maestro Roberto Ninci: “Sono veramente felice per Irene, che ha grandissime doti e soprattutto un’enorme tenacia. L’aspetteremo per festeggiare alla riapertura dei nostri corsi di karate il prossimo 1 ottobre nella sede di Suvereto”.