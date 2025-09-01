GROSSETO – Pur non entrando nella complessa analisi degli effetti derivanti dalla mancata indicizzazione delle retribuzioni, non possiamo esimerci, in questo periodo, dall’affrontare il tema dell’aumento dei libri scolastici.

Quello del “caro libri” è infatti, per le famiglie, a ogni settembre un vero e proprio salasso. Stime effettuate da varie associazioni dei consumatori prevedono un costo medio dei libri per il primo anno della scuola media intorno ai 360 euro, mentre per le superiori si sale a circa 555 euro.

La spesa però non finisce qui, perché c’è da aggiungerci il “kit scuola”, che si aggira sui 135 euro. Insomma, chi ha un figlio che quest’anno frequenterà la prima media metta in bilancio una spesa intorno ai 500 euro, che può lievitare sino a 700 euro nel caso del primo anno di scuola superiore.

Non vogliamo essere cruenti, indicando i costi – da 80 sino a 150 euro – per specifici dizionari, ma anche per onestà intellettuale non possiamo tacitarli.

In via di principio, ricordiamo che tutti gli studenti dovrebbero avere le stesse opportunità di preparazione e crescita culturale, a prescindere dal reddito della famiglia. Il “caro libri”, però, può anch’esso diventare uno degli ostacoli all’istruzione.

È giusto ed opportuno allora incoraggiare il riutilizzo dei libri di testo, attraverso piattaforme di scambio e mercatini dell’usato. Si fanno pure ipotesi di adozione di materiali didattici digitali e di ampliamento delle reti di “biblioteche solidali”, dove poter prendere gratuitamente o quasi libri in prestito. Insomma, l’educazione scolastica va promossa ed aiutata anche in questo modo!

C’è pure chi rivolge appello alle stesse case editrici, perché ogni anno non aumentino il prezzo dei testi.

La cosa, nel suo insieme, può realisticamente apparire utopistica. Ma non sarebbe affatto utopistico – e qui rivolgiamo un appello particolare agli attuali parlamentari grossetani – che i nostri rappresentanti politici si facessero carico di proporre che le spese sostenute per i libri di testo potessero essere portate in detrazione, nella misura magari del 50 per cento o almeno del 19 per cento, come avviene per le spese sanitarie.

Del resto, pensandoci un po’, anche per lo Stato ogni studente rappresenta un ipotetico investimento, una potenziale futura “testa d’uovo” o comunque sia un cittadino più preparato, che non potrà che portare benefici alla società del domani.

Amici deputati e senatori, vogliamo pensarci!?