MASSA MARITTIMA – Si aprono le procedure per chi è interessato ad acquistare un immobile nel centro storico di Massa Marittima.

Il Comune ha infatti pubblicato “l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato alla vendita di un immobile di proprietà comunale, inserito nel Piano delle Alienazioni 2025-2027, che è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 67 del 10 dicembre 2024”.

L’immobile è situato in via Moncini 60, al primo piano, nel cuore del centro storico, ed è costituito da un alloggio con corte scoperta di pertinenza esclusiva. La stima del bene è pari a 120mila euro. L’alloggio fa parte di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale condominiale, di quattro piani fuori terra, compreso il piano terreno, il cui impianto è collocabile verosimilmente tra i secoli XIII e XIV.

L’avviso ha carattere preliminare e non costituisce offerta al pubblico: è volto esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti, pubblici o privati, che intendano partecipare alla successiva procedura ad evidenza pubblica di alienazione del bene.

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso e dovranno pervenire al Comune di Massa Marittima, tramite Pec all’indirizzo: [email protected] oppure consegna a mano o a mezzo posta all’Ufficio protocollo del Comune, Piazza Garibaldi numero 9 – Massa Marittima.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle 12 di lunedì 15 settembre 2025.

Sulla busta o nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la dicitura: “Non aprire – Manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile sito in Massa Marittima, Via Moncini n.60”.

“Si precisa che la manifestazione di interesse non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti e non fa sorgere diritti in ordine alla futura alienazione del bene – dicono dal Comune -. L’avviso integrale, con allegati e documentazione tecnica, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Massa Marittima“.