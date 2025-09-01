GROSSETO – Se la qualità della vita nel capoluogo è un’altalena, quella degli amici a quattro zampe, vola. A dirlo è Skyscanner, piattaforma di viaggi famosa per prenotare voli e soggiorni, che ha inserito il capoluogo maremmano nella classifica delle 10 migliori città pet-friendly (amica degli animali domestici) del 2025. Grosseto è l’unica italiana in Top 10.

Settima, Grosseto arriva rispettivamente dopo New York, Nizza, Valencia, Rovigno, Brighton, Lubiana e prima di Graz, Toronto e Francoforte.

La classifica di Skyscanner si basa su criteri precisi: numero di alloggi pet-friendly, regole e permessi per gli animali, spazi verdi e parchi per cani, accessibilità ai trasporti, bar e ristoranti che accettano animali e cultura locale verso gli amici a quattro zampe. Skyscanner ha dato fondo anche ai suoi database per appurare quanti hotel abbiano accettato animali domestici, per calcolare il prezzo medio del volo che serve ad arrivare a destinazione (120 euro circa per Grosseto) e per sondare il mese più economico in cui prenotare (febbraio).

Grosseto pet -friendly: premiata per tranquillità e ambiente

Se a New York i cani hanno il loro café e ampio spazio a Central Park, se a Nizza passeggiano lungo la Promenade des Anglais, Grosseto offre qualcosa di unico: il lusso della calma, di una natura e un’accoglienza autentiche.

Grosseto ha brillato in particolare per la tranquillità delle sue strade, le ampie riserve naturali, le spiagge poco affollate e adatte ai cani come Marina di Alberese e il ritmo rilassato della vita quotidiana, ideale per chi viaggia con gli animali. Il Parco regionale della Maremma è l’area principalmente nominata su Skyscanner, come forse la più simbolica: offre zone escursionistiche con possibilità di guinzaglio e spiagge alla portata degli amici a quattro zampe.

“Roma Fiumicino (FCO) è l’aeroporto internazionale più vicino a Grosseto – riporta il portale – a circa 2 ore di auto o treno regionale diretto. È ben collegato e offre diverse opzioni di volo pet-friendly, soprattutto all’interno dell’Europa. Da FCO, potete prendere un treno regionale Trenitalia direttamente per Grosseto (gli animali domestici sono ammessi nei trasportini o al guinzaglio con museruola per i cani di taglia più grande)”.

Poi, arrivati a Grosseto, basta una passeggiata tra gli ulivi, un tuffo nella pineta del parco o un tramonto in spiaggia per capire perché questo ambiente si è conquistato un posto d’onore in questa classifica internazionale.