RIBOLLA – Un’auto ha preso fuoco nella notte in località Galgani, vicino Ribolla, nel comune di Roccastrada.

Il mezzo, secondo quanto riferito dal proprietario – un giovane del posto, rimasto illeso – era accidentalmente finito all’interno di una fossetta laterale. Durante le manovre si è verificato un problema al vano motore da cui è scaturito un incendio, rapidamente propagatosi a tutta la vettura.

Sul posto è intervenuta òa squadra dei Vigili del fuoco di Follonica che ha circoscritto le fiamme, evitando che si estendessero alle colture e alla vegetazione.