CAPALBIO – «Il nostro trattore è sotto sequestro dal 25 agosto, da quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Da allora non possiamo più utilizzarlo, e non sappiamo sino a quando la situazione resterà così» a parlare è Paolo Simoni, un nostro lettore che racconta il disagio in cui si trova l’azienda guidata insieme al fratello.

Poi Simoni racconta: «Lunedì 25, alle 11.20, mio fratello Pietro Simoni si trovava alla guida di un trattore agricolo, di nostra proprietà, nel comune Di Capalbio». Il mezzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale con uno scooter con una donna che è rimasta ferita nell’incidente. Saranno i carabinieri, che hanno fatto i rilievi, a stabilire le responsabilità. Sul posto è intervenuto il 118 e la donna è stata trasferita in ospedale in prognosi riservata.

«Da quel momento i carabinieri, su disposizione del PM, hanno sequestrato tutti i mezzi coinvolti. Noi siamo un’azienda agricola basata sulla zootecnia quindi un grande allevamento di bovini da carne e ci stiamo trovando malissimo. Il trattore sequestrato è il più potente che abbiamo, in questo periodo serve per ripassare dei terreni per poi seminare il foraggio per l’allevamento di bovini e soprattutto stavamo facendo il trinciato di mais: purtroppo stiamo buttando via tutto, dato che si sta seccando e non è più buono».

«Abbiamo anche attività contoterzi, quindi stiamo perdendo molto lavoro e guadagno. In questi giorni abbiamo cercato un trattore a noleggio da vari rivenditori, ma nessun mezzo di quella potenza è disponibile ed è già passata una settimana dall’incidente».

«La donna dello scooter non è più in prognosi riservata, e il nostro mezzo è in regola con tutto; quanto ci vorrà per il dissequestro? Questa è una situazione molto critica per noi: rischiamo la rovina. Abbiamo paura della Burocrazia Italiana».