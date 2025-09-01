GROSSETO – Il fumo è la principale causa del tumore al polmone. Anche la sola esposizione al fumo aumenta il rischio di sviluppare neoplasie, oltreché di malattie respiratorie e cardiovascolari. L’unica forma di prevenzione possibile è smettere e far smettere di fumare; ma smettere di fumare può non essere semplice.

Per questo motivo tra le attività Lilt esiste il Centro antifumo: “Prenotando il tuo colloquio – dichiarano dall’associazione – potrai contare sull’affiancamento della psico oncologa Lilia Enei che, attraverso un percorso mirato e personalizzato, potrà supportare la tua motivazione nel dire addio al fumo. Questi gli allarmanti numeri ed informazioni del tumore al polmone in Italia:

– nel 2024 sono state 44.831 le diagnosi di tumore del polmone (31.891 negli uomini e 12.940 nelle donne), confermandolo come la seconda neoplasia più frequente negli uomini e la terza nelle donne;

– è la prima causa di morte per cancro negli uomini e la seconda dopo il tumore al seno nelle donne;

– la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è del 16% negli uomini e del 23% nelle donne, con un aumento nel tempo grazie alle nuove terapie.

Inoltre il fumo è il principale responsabile anche di altre patologie quali infarto, ictus, broncopneumopatie croniche ostruttive. E per chi non fuma, attenzione ai danni del fumo passivo!”.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori Aps-Ets di Grosseto, in collaborazione con associazione Alidaf (Associazione liberi dal fumo) Odv, nell’ambito dei programmi di prevenzione organizza un nuovo corso per smettere di fumare: “Dai spegnila …con Lilt Aps Ets Grosseto”. Le iscrizioni sono già aperte.

“Attraverso un metodo metodo dolce e attivo basato su tecniche cognitivo comportamentali, potrai provare a dire addio alle sigarette tradizionali ed a tutte le altre forme di dipendenza dal fumo (sigarette elettroniche, puff, nicotine pouches, snus) – spiega la Lilt -. Il corso (previsto per massimo dodici partecipanti) si articola in dieci incontri che si terranno due volte alla settimana, nei giorni di lunedì e giovedì (orario 17 – 18,30). Anche chi sceglie di utilizzare trattamenti farmacologici prescritti dal medico curante può comunque affrontare e risolvere la sua dipendenza psicologica partecipando in un gruppo specifico”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria Lilt Aps-Ets via De Amicis 1 – Grosseto, telefono 0564-453261.