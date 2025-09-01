GROSSETO – Importante collaborazione per la scuola di danza classica e moderna grossetana La Sesta Arte con la Fini Dance New York di Antonio Fini, già direttore dell’Italian International Dance Awards e da pochi mesi anche Direttore delle risorse della Martha Graham Dance Company.

La collaborazione nasce dalla stima profonda della direttrice artistica de La Sesta Arte, la professossa Claudia D’Aniello, per Antonio Fini, fondatore della Fini Dance Production, personalità di spicco nel panorama della danza, che già abbiamo avuto modo di vedere e apprezzare come Giudice della trasmissione televisiva Ballando on the road su Raiuno, condotta dalla superlativa Milly Carlucci.

Grazie alla collaborazione stretta con Fini, l’8 novembre la scuola di danza grossetana La Sesta Arte, ospiterà la ballerina Abby Silva, già danzatrice della Parsons Dance Company e Metropolitan di New York. Un workshop di american modern dance a cui parteciperanno non soltanto gli allievi interni alla scuola di danza, ma allievi provenienti da tutta Italia, con la speranza di ottenere una borsa di studio per studiare danza nella grande Mela durante la Summer School 2026.

Un’occasione importantissima ed imprescindibile quella dell’America, per tutti coloro che amano la Danza e che sperano un giorno di lavorare in questo campo; un’esperienza di crescita e di grande formazione in tutti gli stili della Danza, anche in quelli ancora poco conosciuti nel nostro Paese.

Un confronto ad altissimi livelli che porterà gli allievi italiani a studiare con gli insegnanti delle maggiori scuole newyorkesi.

Per tutti coloro che volessero ricevere maggiori informazioni circa l’evento dell’8 novembre 2025 con Abby Silva oppure per tutti coloro che volessero iscriversi ai corsi di danza della scuola La Sesta Arte di Grosseto, possono scrivere una mail all’insegnante Claudia D’Aniello all’indirizzo: [email protected] oppure contattare il numero 328 0472795.