GROSSETO – Chi ci ha inviato questa foto non sa dove sia stata scattata né quando. L’ha semplicemente ritrovata tra vecchie foto in soffitta. Sembrerebbe un giorno di festa, forse una domenica, visto l’abbigliamento di tutti, giacca cravatta e gilè per gli uomini, vestito per le donne e vestina bianca per la bambina o bambino.

Non riusciamo a leggere bene l’insegna dietro, se non nella parte finale “con cucina”. Potrebbe essere una sorta di osteria. Magari le persone ritratte hanno mangiato lì per una ricorrenza, o per un matrimonio, o una comunione.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratta può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di