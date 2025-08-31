GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 31 agosto 2025

Ariete grintoso ma polemico: meglio smorzare i toni.

Toro, segno del giorno, sarà saldo, stabile, rassicurante: una giornata perfetta per vivere la lentezza.

Consiglio escursione: relax tra gli olivi e i sapori locali di Magliano in Toscana, per concludere agosto con equilibrio e gusto.

Gemelli leggero e socievole: belle chiacchierate in vista.

Cancro sensibile e attento: chi ti sta accanto lo nota.

Leone al massimo dell’energia.

Vergine precisa e generosa.

Bilancia gentile e disponibile.

Scorpione forte e silenzioso.

Sagittario brillante e ottimista.

Capricorno pratico e riflessivo.

Acquario creativo e veloce.

Pesci emotivi ma lucidi.