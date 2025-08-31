GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 31 agosto 2025
Ariete grintoso ma polemico: meglio smorzare i toni.
Toro, segno del giorno, sarà saldo, stabile, rassicurante: una giornata perfetta per vivere la lentezza.
Consiglio escursione: relax tra gli olivi e i sapori locali di Magliano in Toscana, per concludere agosto con equilibrio e gusto.
Gemelli leggero e socievole: belle chiacchierate in vista.
Cancro sensibile e attento: chi ti sta accanto lo nota.
Leone al massimo dell’energia.
Vergine precisa e generosa.
Bilancia gentile e disponibile.
Scorpione forte e silenzioso.
Sagittario brillante e ottimista.
Capricorno pratico e riflessivo.
Acquario creativo e veloce.
Pesci emotivi ma lucidi.