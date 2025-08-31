FOLLONICA – In piazza per Gaza: anche la Maremma manifesta in solidarietà per il popolo palestinese nel giorno in cui dal porto di Genova parte il convoglio di navi per raggiungere il medioriente. Due le piazza interessate, quella di Follonica e quella di Orbetello.

A Follonica l”iniziativa è stata lanciata dall’associazione “Restiamo Umani”, che qualche giorno fa aveva organizzato una grande manifestazione con il corteo per esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza e per protestare contro l’azione militare israeliana che va avanti da mesi.

«Oggi e fino al 4 settembre – spiega Chiara Marchetti dell’associazione “Restiamo Umani” – partono le imbarcazioni della Global Smooth Floatia che si stanno dirigendo a forzare il blocco imposto da Israele su Gaza e stanno portando aiuti umanitari, come cibo e medicine. A bordo delle imbarcazioni ci sono operatori sanitari, ci sono operatori umanitari, artisti che si sono tutti mobilitati per Gaza e l’associazione Restiamo Umani ha partecipato alla raccolta di fondi per la Global Sumud Flotilla e in contemporanea siamo anche su Orbetello per fare questa manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese e vedere di portare l’attenzione su quello che è il genocidio che ormai è in corso da quasi due anni».

Global Sumud Flotilla: una grande mobilitazione internazionale di aiuto e solidarietà

Da Genova (il 31 agosto) e dalla Sicilia (il 4 settembre) parte la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla per rompere l’assedio di Gaza via mare, aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese. Decine di imbarcazioni stanno salpando dai porti di 44 paesi convergendo verso Gaza nella più grande flottiglia civile coordinata della storia.

Le imbarcazioni trasportano generi alimentari di prima necessità, farmaci e beni essenziali, aiuti medici e di sussistenza. A bordo attivisti, operatori sanitari, avvocati, giornalisti, artisti e operatori umanitari.

Freedom Flotilla Italia, Music for Peace e Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova si sono posti l’obiettivo di raccogliere 40 tonnellate di aiuti da inviare a Gaza. Per chi volesse contribuire:

BPER Banca C/C intestato a MUSIC FOR PEACE OSC ETS OdV

IBAN IT18V05387101440000047035840

Oppure

Monte dei Paschi di Siena C/C intestato a FREEDOM ITALIA FLOTILLA

IBAN IT80X0103004600000002830556