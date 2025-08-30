MASSA MARITTIMA – Al via le domande per la raccolta delle olive sui terreni di proprietà comunale situati a Massa Marittima in via Massetana, via della Repubblica, via Dietro Le Mura, via dei Chiassarelli, via XX Settembre, via Cerboni, via della Manganella.

Possono presentare domanda tutti i cittadini, le imprese o le associazioni del territorio comunale. Requisito necessario e sufficiente per accedere alla concessione è la residenza nel comune di Massa Marittima. Le piante di olivo saranno assegnate in base alle domande pervenute. È vietata la presentazione di più istanze da parte di componenti dello stesso nucleo familiare, pena l’esclusione. L’attività di raccolta deve essere effettuata personalmente dal titolare dell’autorizzazione con mezzi propri che non arrechino danni alle piante e il frutto della raccolta può essere destinato al solo consumo personale. Dopo la raccolta sarà tenuto ad effettuare i lavori di manutenzione ordinaria del bene consistente nella pulizia dei terreni, taglio e rimozione delle erbacce. Le operazioni di manutenzione dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici. (Monica Polichetti, 0566 906264).

L’istanza di partecipazione, compilata sull’apposito modello, deve pervenire al Comune di Massa Marittima, Ufficio Patrimonio, entro e non oltre le ore 12 del 10 settembre 2025: potrà essere inviata alla mail [email protected] oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: lunedi 10-12; martedì 10-12 – 15-17; mercoledi 10-12; giovedì 10-12 – 15-17; venerdì 10-12.

All’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Deve essere inoltre indicato un numero di telefono da utilizzare per comunicare l’esito dell’assegnazione. I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione potranno chiedere il sopralluogo all’Ufficio Patrimonio del Comune di Massa Marittima tramite contatti telefonici al n. 0566 906256 o tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

Tutta la documentazione è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/08/Avviso-per-la-raccolta-di-olive-su-terreni-comunali.html

Info: Ufficio Patrimonio [email protected] 0566 906256