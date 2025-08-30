BAGNO DI GAVORRANO – Secondo impegno ufficiale in stagione per il Follonica Gavorrano. Dopo la vittoria nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro il Camaiore, la formazione di mister Francesco Baiano affronterà domenica 31 agosto l’Ostiamare sul terreno di gioco sintetico dello stadio Anco Marzio di Lido di Ostia, match che vedrà il suo inizio alle 16.

La società biancoviola del presidente Daniele De Rossi quest’anno non è stata comunque inserita nel girone E, in cui invece si trovano i biancorossoblù, ma giocherà nel girone F.

Tanti però, negli ultimi anni, sono stati gli incontri che hanno visto protagoniste le due formazioni: l’ultimo match, giocato a marzo al Malservisi-Matteini, era terminato sull’1-1. Nel girone di andata allo stadio Anco Marzio la gara era invece terminata con una sconfitta di misura per i biancorossoblù. Le due squadre nella stagione precedente non si erano invece incontrate – l’Ostiamare si trovava nel girone G – mentre nell’annata 2022/23 si erano divise la posta in palio, con una vittoria per parte: quella al Malservisi-Matteini era terminata sul 2-0 per i biancorossoblù, viceversa i laziali avevano conquistato i tre punti all’Anco Marzio con il risultato di 2-1.

Nella stagione 2020/21 erano arrivati invece una vittoria esterna per 0-2 per il Follonica Gavorrano e un pareggio per 1-1.

Ex di turno il centrocampista classe 2006 Gabriele Proietti, nato a Roma e cresciuto nel vivaio biancoviola, mettendosi in luce soprattutto nell’ultimo campionato di Serie D girone E, totalizzando 30 presenze, 1 gol e 2 assist.

Mister Francesco Baiano presenta così la sfida contro l’Ostiamare. «È una squadra molto interessante – spiega il tecnico biancorossoblù – Poi è la squadra di Daniele De Rossi, spero di vederlo e salutarlo. Sicuramente è una società che tutti gli anni allestisce una buonissima squadra, anche lo scorso anno ha fatto vedere grandi cose. Non sarà semplice, andiamo su un campo sintetico alle 16, ma ci dobbiamo adattare velocemente perché vogliamo fare bene. Noi andremo per passare il turno, ovviamente c’è anche la squadra avversaria».