GROSSETO – Il preside Roberto Mugnai lascia la guida del Polo liceale “Pietro Aldi” di Grosseto.

«Figura autorevole e di indiscutibile spessore intellettuale, ha saputo lasciare un segno profondo nella storia del liceo della città di Grosseto» raccontano gli insegnanti del polo liceale.

«Nella sua pluridecennale carriera di dirigente scolastico, infatti, Mugnai ha saputo dare al suo operato una forte impronta di umanità, unendo una vastissima competenza professionale a un costante impegno culturale e civile, andando ben oltre la retorica che spesso contraddistingue il ruolo: evitando garbatamente i clamori, muovendosi in modo riservato e modesto, ha portato avanti un modello di dirigenza estremamente impegnato, che riconosce alla scuola una forte responsabilità verso la comunità».

«Mantenendo il passo del cambiamento generazionale, adeguandosi alle novità senza paure, ascoltando i ragazzi e riconoscendo in loro preziosi interlocutori, ha dimostrato di camminare con il passo leggero dei giovani e di fare tesoro, contemporaneamente, del bagaglio dell’esperienza. Il Polo liceale continuerà a portare avanti questa linea, riconoscendo in Roberto Mugnai una figura che ha saputo fare la differenza» concluda la nota dei docenti.