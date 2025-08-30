SCARLINO – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, 30 agosto, a Portiglioni, sul lungomare Garibaldi, dove una donna è precipitata dal balcone del secondo piano di un palazzo. Il fatto è accaduto intorno alle 14.

Secondo una prima ricostruzione, al momento della caduta la donna si trovava da sola all’interno dell’appartamento dove vive con il compagno. Nonostante il volo, finendo nel portico sottostante al piano terra, è rimasta cosciente e avrebbe avuto la forza di telefonare proprio al fidanzato, che è accorso subito sul posto e ha allertato i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sono arrivate un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso Pegaso, insieme ai Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per consentire l’accesso ai soccorritori del 118 a un cancello chiuso, e per collaborare nelle delicate fasi di assistenza e trasferimento della paziente.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata stabilizzata e trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena. Al momento non sono note le sue condizioni.

Sul posto è intervenuta inoltre la Polizia Municipale di Follonica e di Scarlino.