Foto di repertorio

GROSSETO – Pochi giorni al via dell’open day in casa Gs Pattinaggio Grosseto. “C’è chi è alla ricerca dello sport da far fare al proprio figlio. C’è chi scelta la fa ricadere sullo sport più comune, più famoso, più pubblicizzato – ha diramato la società biancorossa – C’è chi poi cerca lo sport di nicchia, quello che fanno in pochi perché magari poco conosciuto. C’è chi cerca le locandine con gli orari migliori, chi quelle con il posto più vicino casa e con il parcheggio facile. Noi del Gs pattinaggio cerchiamo di accontentarvi il più possibile mettendo a vostra disposizione uno staff pronto a rispondere a tutte le vostre domande, mentre in pista validi allenatori e gli atleti più grandi si prenderanno cura dei vostri bambini che iniziando dal 2 settembre potranno provare le brezza di mettere un paio di pattini ai piedi”.

L’open day, alla pista di via Portogallo, è distribuito in quattro giornate, ovvero il 2, il 4, il 9 e l’11 settembre, dalle 17:30 alle 18:30, per permettere a bambini a partire dai tre anni di età di prendere confidenza con i pattini tra birilli, palline colorate e tanto divertimento.