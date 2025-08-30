GROSSETO – Buona la prima di Coppa Italia per il Grifone, che archivia il duello d’esordio contro la Terranuova Traiana con un importante 1-0 nel suo Carlo Zecchini, davanti a poco più di quattrocento spettatori (foto di Paolo Orlando). Una gara secca in cui farsi trovare attenti e preparati, e il team guidato da mister Indiani ha risposto presente, aggiudicandosi il passaggio di turno con la rete di Marzierli, sempre più continuo in area di rigore e stasera a segno a metà del primo tempo.

GROSSETO: Cardelli, Della Latta, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Bellini, Ampollini, Brenna, Ciraudo, D’Ancona, Sartorelli. A disposizione: Musardo, Sacchini, Gerardini, Shenaj, Carlotti, Gonnelli, Fiorani, Regoli, Ferronato. All. Indiani.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti, Degl’Innocenti, Cioce, Ficini, Ngom, Castaldo, Sesti, Sborgi, Marini, Tassi. A disposizione: Rosadi, Innocenti, Senzamici, Saltalamacchia, Cardo, Verdini, Mannella, Fantoni, Benucci. All. Becattini.

ARBITRO: Pascali di Pistoia; assistenti Nesi di Firenze e Guiducci di Empoli.

MARCATORI: 23′ Marzierli.

NOTE: 408 spettatori.