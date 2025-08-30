GROSSETO – «In merito alle osservazioni ricevute sul mio precedente comunicato riguardante la permanenza dei manifesti elettorali a Grosseto, desidero innanzitutto chiarire che ho commesso un errore nell’individuare il termine temporale: la normativa consente infatti la propaganda tramite cartelloni fino a 30 giorni prima delle elezioni, non a partire dai 45 giorni, come erroneamente avevo indicato richiamando la disciplina della par condicio».

A dirlo è il consigliere comunale Giacomo Gori in una nota.

«Rivendico però – afferma Gori – la totale buona fede di quell’errore, che mi offre oggi l’occasione di portare l’attenzione su un tema ancora più rilevante: la palese sperequazione che questo impianto normativo determina. Da un lato, la legge impone giustamente regole stringenti ai mezzi di informazione per garantire pari condizioni ai candidati; dall’altro, consente ai più facoltosi di continuare a tappezzare le città con cartelloni pubblicitari fino a 30 giorni dal voto, creando così un’evidente disparità di fatto tra chi può permettersi costose campagne e chi invece non ha le stesse risorse».

«C’è poi un ulteriore elemento che merita riflessione: se prendiamo davvero sul serio lo spirito e le finalità della legge n. 28 del 2000, non è forse una contraddizione che cartelloni collocati nello spazio urbano – quindi su suolo pubblico, nonché di proprietà dell’amministrazione Comunale, quindi patrimonio di tutti – possano essere utilizzati per la propaganda elettorale proprio nel periodo in cui dovrebbe prevalere l’equilibrio e la parità di accesso? Non rischiamo così di trasformare un bene comune in un privilegio per pochi, vanificando in parte le stesse finalità della par condicio»?

«Il mio auspicio è che questa riflessione contribuisca a stimolare un dibattito più ampio: perché se vogliamo davvero restituire credibilità e trasparenza alla politica, occorre superare un sistema che, nei fatti, favorisce sempre e soltanto chi dispone di maggiori mezzi economici».