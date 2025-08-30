SORANO – Un uomo di 64 anni si è sentito male mentre si trovava nel bosco, a cercare funghi nella zona di Sorano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17.45 per recuperare l’uomo.

Sul posto era già presente personale sanitario del 118. I vigili del fuoco, una volta raggiunto il luogo dell’intervento, hanno collaborato con il personale sanitario per mettere in sicurezza e trasportare l’uomo, originario di Sovana.

Il recupero è stato effettuato con l’ausilio della barella toboga, dopo che il personale dei vigili ha predisposto un passaggio tra la fitta vegetazione per consentire il trasporto fino al mezzo di soccorso.